Законопроект о продаже пива на АЗС отозван автором после шести лет обсуждения в Госдуме

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике предложил снять с рассмотрения законопроект, который рассматривался в парламенте более шести лет, он предполагал разрешение продавать алкоголь крепостью не более 16,5% на АЗС.

По расчетам Минэнерго, принятие закона могло дать увеличение выручки АЗС в размере 0,3 рубля на литр топлива; ранее поддерживало идею и правительство.

Документ (№85878-7) в январе 2017 г. внес в парламент сенатор Геннадий Орденов, а в феврале 2017 г. законопроект поддержало правительство.

По мнению автора инициативы, полный запрет на продажу алкоголя на заправках (действует с 2011 г.) создал дополнительные неудобства для физических лиц-клиентов АЗС и усложнил предпринимательскую деятельность, в первую очередь, независимых АЗС, что повлекло сокращение рабочих мест и снижение объема налогов. Кроме того, запрет привел к тому, что в отсутствие конкуренции алкогольный рынок монополизировали торговые сети, указывал автор законопроекта.

Письмо об отзыве законопроекта, согласно данным электронной базы Госдумы, было направлено сенатором в начале этой неделе в профильный комитет, который в свою очередь согласился с предложением снять законопроект. В письме в комитет автор не поясняет причину, по которой он решил отозвать документ.

Как сообщалось, в декабре 2021 г. Минэнерго высказалась в поддержку принятия законопроекта. Как сказал глава ведомства Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), "это больше продолжение автозаправочного бизнеса, оно обосновано тем, чтобы повышать маржинальность розничного сегмента рынка". "По нашим расчетам, это даст 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Учитывая, что иногда они низкомаржинальны, потому что оптовые цены иногда растут, и они испытывают проблемы, это может улучшить экономику АЗС", - сказал министр. "Мы поддерживаем", - отметил он.

При этом в апреле 2022 г. в интервью газете "Известия" министр Шульгинов отметил, что от поддержки АЗС путем расширения ассортимента товаров, которые там можно продавать, в том числе и пива, было решено отказаться. "Мы с такой мерой выходили, несколько лет назад эта мера была поддержана в правительстве. Сегодня она поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано. Мы не просто хотели бы там продавать, мы понимали, что это повышает эффективность деятельности независимых заправок и может привести к снижению стоимости бензина. Наша оценка была - 0,3 рубля на литр", - напоминал министр.

Совет Думы должен принять решение о снятии законопроекта с рассмотрения на одном из ближайших заседаний.