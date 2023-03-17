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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Некоторые сервисы "Уралсиба" недоступны из-за крупной DDoS-атаки

Некоторые сервисы "Уралсиба" недоступны из-за крупной DDoS-атаки
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Некоторые сервисы банка "Уралсиб" временно недоступны, кредитная организация третий день отражает DDoS-атаку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Третий день происходит DDoS-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания", - говорится в пресс-релизе.

"Уралсиб" работает над отражением атаки, средства клиентов в безопасности, заверили в банке и добавили, что рассчитывают достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме.

Ранее на этой неделе работу сервисов приостанавливали Росбанк, УБРиР и "Ак Барс".

В феврале зампред Банка России Филипп Габуния сообщил, что количество DDoS-атак на финансовые организации в России в 2022 году выросло в четыре раза.

Уралсиб Банк России Филип Габуния
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