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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Банк России не стал смягчать сигнал по ДКП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сигнал Банка России о будущей направленности денежно-кредитной политики по итогам совета директоров остался неизменным: несмотря на ощутимое снижение инфляционных ожиданий населения, регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания 10 февраля.

ЦБ, как и ожидалось, оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Это уже четвертая пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% в феврале 2022 года. Решение было полностью ожидаемым для рынка: в прогнозах аналитиков фигурировал только один исход заседания, оценки различались только в части риторики регулятора.

В феврале, после нескольких подряд заявлений без направленного сигнала о будущей направленности ДКП, Банк России добавил к стандартной формальной фразе "ястребиную". "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор.

В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три ближайших заседания.

15 марта ЦБ раскрыл данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения. Согласно опросу "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%). Такая публикация на "неделе тишины" перед советом директоров воспринимается рынком как дополнительный сигнал от регулятора, в данном случае цифры инФОМа укрепили уверенность аналитиков в том, что повышения ставки в марте не будет. При этом некоторые эксперты скорректировали свои ожидания в части риторики ЦБ, допустив более мягкий сигнал в заявлении.

В итоге ЦБ предпочел оставить сигнал неизменным.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении.

Банк России
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