Расписки "О'Кей" с 20 марта начнут торговаться на Astana International Exchange

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки ритейлера O`KEY Group с 20 марта, начнут торговаться на Astana International Exchange (AIX), сообщила группа.

Расписки будут включены в котировальный список основного сегмента рынка, полученный тикер компании - OKEY.

"Этот шаг нацелен на дальнейшее повышение ликвидности наших акций и диверсификацию базы инвесторов. Это является частью нашей долгосрочной стратегии по привлечению российских и зарубежных частных и институциональных инвесторов", - объясняют в компании.

Новые акции в связи с листингом на AIX не планируются, уточняется в сообщении.

При этом "О'Кей" намерен сохранить листинг на LSE и "Мосбирже".