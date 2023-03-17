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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

"Татнефть" в 2022 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза до 242 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" в 2022 году увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза – до 241,863 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 19,6%, до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль – на 64%, до 440,9 млрд рублей, прибыль от продаж – на 71%, до 361 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в 1,6 раза, до 306 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2022 году выросла на 43,4%, до 284,57 млрд рублей.

Дивидендная политика компании предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. По итогам 9 месяцев компания выплатила 39,57 рубля на акцию.

Татнефть
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