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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Квартальная чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ упала в 2,4 раза

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя января-марта 2022 года (120,025 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Выручка "Татнефти" снизилась на 32% - до 243,7 млрд рублей, себестоимость - на 21%, до 153,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 45%, до 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 54%, до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 56%, до 65,6 млрд рублей.

Татнефть
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