Годовая чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла на 43%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" в 2022 году выросла на 43,4%, до 284,57 млрд рублей, сообщается в отчете компании по МСФО.

Результат оказался выше ожиданий аналитиков на уровне 275 млрд рублей. Ближе всех был прогноз Инвестбанка Синара - 273 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" увеличилась на 18,4%, до 1,43 трлн рублей. Выручка от продажи нефти - на 8,7%, до 950 млрд рублей, от продажи нефтепродуктов - на 38%, до 823 млрд рублей.

Отмечается, что в 2022 году группа признала убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов в сумме 30,23 млрд рублей. В частности, речь идет об убытке от активов, связанных с прекращенной деятельностью (шинный бизнес Кama Tyres, проданный "Татнефтехиминвест-Холдингу") - 175 млн рублей, с разработкой месторождений сверхвязкой нефти - 13,638 млрд рублей, разработкой месторождений нефти и газа за пределами Республики Татарстан - 4,68 млрд рублей, а также от прочих активов на общую сумму 2,687 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2022 году составила 241,863 млрд рублей, что в 1,7 раза превосходит показатель 2021 года. Дивидендная политика компании предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. По итогам 9 месяцев компания выплатила 39,57 рубля на акцию.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 000 рублей, он разделен на 2 178 691 000 обыкновенных и 147 509 000 привилегированных акций номиналом один рубль. Таким образом, в соответствии с дивполитикой, дивиденд за 2022 год может составить 61,17 рублей на акцию, а финальный дивиденд - 21,6 руб./а.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" до публикации отчетов, предполагает финальный дивиденд в размере 18,14 руб./а, итоговый - 57,7 руб./а.