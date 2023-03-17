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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

SEC обвинила производителя конопли APB в финансовых махинациях

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила, что подала судебный иск против компании по выращиванию и продаже конопли American Patriot Brands Inc. (APB) в связи с предполагаемой причастностью к махинациям.

Как подозревает SEC, APB и ряд связанных с ней физических и юридических лиц получили свыше $30 млн от более чем 100 инвесторов по всей стране и вывели часть этих средств в целях собственного обогащения.

Как говорится в иске, сама компания, ее гендиректор Роберт Ли и другие представители руководства ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового положения, деятельности компании и безопасности вложения средств в ее капитал. Миллионы долларов из привлеченных средств затем оказались на счетах топ-менеджеров, и еще десятки тысяч пошли на оплату их личных расходов.

По словам представителя SEC, American Patriot Brands и ряд представителей ее высшего руководства представили ложные данные о прибыли и перспективах компании и продали инвесторам "фактически бесполезные" бумаги.

SEC США APB American Patriot Brands
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