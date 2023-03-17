Группа ЛСР в 2022 году снизила чистую прибыль по МСФО на 18%, до 13,363 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в 2022 году сократило чистую прибыль по МСФО на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года, до 13,363 млрд рублей, говорится в материалах компании. Выручка выросла на 7%, до 139,662 млрд рублей.

Операционная прибыль компании увеличилась на 8,6% - до 34,397 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 7,7%, до 38,568 млрд рублей.

Группа ЛСР основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Уральском регионе.