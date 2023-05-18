"Группа ЛСР" может выплатить дивиденды за 2022 г. в 78 руб. на обыкновенную акцию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

На выплату дивидендов за 2022 год планируется направить 8,036 млрд рублей.

Годовое собрание пройдет 26 июня в заочной форме, реестр акционеров для участия закроется по данным на 5 июня.

"Группа ЛСР" последний раз начисляла дивиденды в 2020 году: за I полугодие - в размере 20 рублей на акцию, за II полугодие - 39 рублей на акцию.

В 2022 году компания сократила чистую прибыль по МСФО на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года, до 13,363 млрд рублей. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО "Группа ЛСР" составляет 25 млн 757,553 тыс. рублей, он разделен на 103 млн 30,215 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.