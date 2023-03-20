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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

ЦБ РФ отметил рост числа кибератак на финорганизации на прошлой неделе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России фиксировал повышенное количество кибератак на финансовые организации на прошлой неделе, все они отражались штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"У большинства этих атак низкие технические характеристики, они отражались штатным образом средствами защиты финансовых организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Атаки были направлены на официальные сайты банков и ресурсы, которые используются для предоставления услуг и сервисов, отметили в ЦБ.

Как сообщалось, на прошлой неделе работу сервисов из-за кибератак временно приостанавливали Росбанк, УБРиР и также банки "Ак Барс" и "Уралсиб".

В феврале зампред ЦБ Филипп Габуния сообщил, что количество DDoS-атак на финансовые организации в России в 2022 году выросло в четыре раза.

ЦБ РФ
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