Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Bloomberg сообщил, что "Полюс" рассматривает листинг на бирже Астаны

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс" рассматривает листинг депозитарных расписок на Астанинской международной бирже (AIX), хотя никакое решение пока не принято, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Полюс" в марте заявил, что в то время как торги депозитарными расписками компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены, она ведет диалог с несколькими альтернативными торговыми площадками.

Второй крупнейший золотодобытчик РФ, Polymetal рассматривает изменение места регистрации материнской компании на Международный финансовый центр "Астана", при этом прорабатывает первичный листинг на бирже Абу-Даби, хотя окончательное решение также пока не принято.

В марте на AIX стартовали торги расписками ритейлера O`KEY Group и Ros Agro Plc, головной структуры ГК "Русагро".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Полюс Астана Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС разрешила X5 приобрести группу "Тамерлан", выдав предписание

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Биткойн превысил $30 тыс. впервые с прошлого лета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });