Bloomberg сообщил, что "Полюс" рассматривает листинг на бирже Астаны

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс" рассматривает листинг депозитарных расписок на Астанинской международной бирже (AIX), хотя никакое решение пока не принято, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Полюс" в марте заявил, что в то время как торги депозитарными расписками компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены, она ведет диалог с несколькими альтернативными торговыми площадками.

Второй крупнейший золотодобытчик РФ, Polymetal рассматривает изменение места регистрации материнской компании на Международный финансовый центр "Астана", при этом прорабатывает первичный листинг на бирже Абу-Даби, хотя окончательное решение также пока не принято.

В марте на AIX стартовали торги расписками ритейлера O`KEY Group и Ros Agro Plc, головной структуры ГК "Русагро".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).