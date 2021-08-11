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Конкурс на достройку калининградского круизного терминала за 5,6 млрд рублей не состоялся

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" признал несостоявшимся конкурс на достройку международного морского терминала по приему круизных судов в городе Пионерский Калининградской области, говорится в материалах на сайте госзакупок.

На конкурс не было подано ни одной заявки.

Начальная цена контракта составляла 5 582,15 млн рублей.

Победителю тендера предстояло провести подготовку, демонтировать существующие конструкции и углубить дно акватории, укрепить берега, обустроить и реконструировать причалы и молы и затем построить новые здания порта. Предполагалось, что подрядчик привлечет к выполнению работ в объеме 15% от цены контракта субподрядчиков из малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В порту должен быть построен международный грузопассажирский терминал с двумя причалами общей длиной 725 метров и акваторией для приема паромов и круизных лайнеров, причал для судов портового флота длиной 110 метров, оградительные и берегоукрепительные сооружения, инфраструктура. Заборы должны быть закончены к 1 апреля 2023 года.

В январе 2021 года ФГУП "Росморпорт" и АО "Интер РАО - Инжиниринг" (входит в холдинг "Интер РАО") расторгли соглашение о достройке этого терминала за 5 985 млн рублей.

Контракт расторгли, поскольку от основного участника АО "Интер РАО - Электрогенерация" были получены указания немедленно мобилизовать весь персонал и ресурсы из Калининградской области "для перенаправления их на безотлагательное выполнение программы правительства РФ по модернизации объектов тепловой электроэнергетики".

Строить терминал в Пионерском начали в феврале 2018 года. Генподрядчиком по итогам конкурса "Росморпорт" определил ООО "Больверк". В рамках контракта "стоимостью 7,3 млрд рублей победитель должен был инвестировать в проект 851 млн рублей собственных средств.

В ноябре 2019 года "Росморпорт" расторг контракт с "Больверком", а в декабре того же года было возбуждено уголовное дело о хищении 1,6 млрд рублей в отношении руководства компании. На момент расторжения договора объекты порта были готовы в общей сложности на 27,7%.

В июне 2020 года "Росморпорт" заключил контракт с ООО "ГТ Север" на корректировку проекта строительства терминала, после этого провел конкурс на достройку объекта, в котором приняли участие АО "МРТС" и ООО "Интер РАО - Инжиниринг". Заявка последнего была признана соответствующей техническим требованиям. Победитель должен был закончить строительство 20 декабря 2022 года.

Проектная мощность терминала - порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год, обработка 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах.

Калининградская область Росморпорт Пионерский Интер РАО Больверк

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