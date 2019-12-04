При строительстве морского терминала под Калининградом похитили 1,6 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Трое топ-менеджеров строительной организации в Калининградской области задержаны по делу о хищении более 1,6 млрд рублей при строительстве морского терминала, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

За мошенничество в особо крупном размере при строительстве терминала в городе Пионерском задержаны гендиректор ООО "Больверк", а также бывший гендиректор и замгендиректора этой организации. Обыски по делу проходили в Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве, в ходе них изъяли документацию, ценности и деньги.

По данным СК, в декабре 2017 года генеральный подрядчик ООО "Больверк" заключил госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский на 7,4 млрд рублей. ООО "Больверк" получило аванс на 3,63 млрд рублей, при объект фактически готов лишь на 27%, а подрядчик выполнил работы только на 2,052 млрд рублей. В СК считают, что подозреваемые обманным путем завладели деньгами, которые обратили в свою пользу, причинив "Росморпортe" ущерб в размере более 1,6 млрд руб.

Следствие выяснило, что поступившие от "Росморпорта" деньги были направлены ООО "Больверк" на счета четырех аффилированных организаций. Позже часть денег ушла фирмам-однодневкам, зарегистрированным в Самарской области, некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых следствие считает обналичивание.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанным меры пресечения.