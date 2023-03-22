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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Активы "Татнефтехиминвест-холдинга" в 2022 г. выросли в 4 раза после покупки шинной группы "Татнефти"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Активы АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (Казань, координирует деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана) на конец 2022 года составили 53,1 млрд рублей, за прошлый год показатель увеличился в 4 раза, говорится в отчетности предприятия.

В том числе, финансовые вложения выросли в 4,3 раза – до 45,3 млрд рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась с 6,6 млн рублей на начало прошлого года до 39,1 млрд рублей на конец года.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2022 года "Татнефть" продала "Татнефтехиминвест-холдингу" свой шинный бизнес за 35,55 млрд рублей. Сотрудничество НК с предприятиями шинного комплекса в РФ, в том числе поставка сырья, продолжилось на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств. 3 июня 2022 года несколько предприятий шинной группы попали в санкционный список Евросоюза.

Согласно списку аффилированных лиц компании на 31 декабря 2021 года, 48,972% в уставном капитале "Татнефтехиминвест-холдинга" владеет АО "Связьинвестнефтехим", единственным акционером которого является Татарстан. Более свежие данные отсутствуют.

Татнефтехиминвест-холдинг Татнефть
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