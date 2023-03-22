Аграрии РФ на старте посевной столкнулись с бумерангом рекордного урожая 2022 года. Обзор

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Начало нынешней посевной кампании в РФ сопровождается тревожными сигналами из регионов: рекордный урожай прошлого года обернулся низкими ценами на зерно и резко увеличившимися запасами, которые давят на рынок.

Продать их полностью и направить деньги на закупку ресурсов для посевной вряд ли получится, говорят специалисты и аграрии, опрошенные "Интерфаксом". Внутренние потребители, воспользовавшись низкими ценами, сформировали запасы. Нет большой надежды и на экспорт, который до сих пор сдерживают скрытые санкции из-за обострения геополитической ситуации.

По данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ в феврале составили 17,3 млн тонн, что почти в 1,6 раза больше показателя годом ранее. Общие остатки зерновых и зернобобовых культур – 28,8 млн тонн (почти в 1,5 раза больше).

В этой ситуации не исключается сокращение в РФ посевных площадей под зерном в текущем году. Но еще больше тревожит, как говорят собеседники агентства, неясность перспектив.

Запас карман тянет

Главная проблема этого сезона – низкие цены реализации зерна, говорит гендиректор ООО "Производственно-коммерческая фирма "НБ-Центр" (Ростовская область) Геннадий Горбенко.

"В частности, экспортные цены находятся на крайне низком уровне", - сказал он, уточнив, что если в марте прошлого года тонна пшеницы 4-го класса (протеин 12,5%) в мелководных портах стоила $350, то в марте этого года - $245. "К тому же надо учесть и большую курсовую разницу", - отметил он.

Год назад экспортеры закупали пшеницу 4-го класса у производителей по 17 800 рублей за тонну, в марте этого года – по 12 300 рублей. Да и спроса особого нет. "Для экспортеров проблемой является как волатильность валют, так и корректировка экспортных пошлин, которая происходит еженедельно. Спрос сдерживается квотированием экспорта, а также диспаритетом экспортных цен и цен реализации зерна, ожидаемых сельхозпроизводителями. Экспортеры, в силу сложившихся условий и текущей конъюнктуры, не могут обеспечить для аграриев закупочные цены, близкие к справедливым" - сказал Горбенко.

Между тем, затраты на закупку минудобрений, средств защиты растений, запчастей, а также на логистику существенно выросли. Соответственно, все это не способствует повышению рентабельности растениеводства, сказал он.

"Ситуация просто отвратительная. Все подорожало, - соглашается директор ЗАО "Калининское" (Ставропольский край) Александр Анпилогов. - Если раньше селитра стоила 16 рублей за кг, аммофос – 23-25 рублей, то сейчас за аммофос надо отдать 47 рублей, за селитру – 22 рубля. Дизельное топливо стоило 39 тыс. рублей за тонну, сейчас – 52-54 тыс. рублей".

По его словам, в этом году район, где расположено хозяйство, "уже на тысячу тонн меньше удобрений закупил". "Соответственно, не будет качества. Значит, не будет хорошего спроса со стороны мукомолов. Им нужна прежде всего пшеница 3 класса, которая идет на муку", - сказал он.

По словам Анпилогова, зерна много, и оно никому не нужно. "Мне звонят и говорят - давай заберем по 11 рублей за кг. А еще надо отдать НДС – и получается ниже себестоимости, которая составляет 10-11 рублей. Или вообще не звонят. Вот в чем проблема. Как хочешь, так и живи", - заявил он.

По словам главы фермерского хозяйства из Ставрополья Александра Захарченко, цены на пшеницу 3 класса урожая 2022 года снизились на 25-30%. "Продаю на один из хлебозаводов в Кавказских Минеральных Водах по 13 тыс. рублей за тонну с "хвостиком". Отдаю. А что делать? Другие еще дешевле отдают", - сказал он.

"Аграрии в новый сезон с большими остатками зерна на собственных складах не стремятся войти. До июля значительную часть запасов все равно необходимо реализовать", - соглашается Горбенко из Ростовской области.

По словам Захарченко, нет особой надежды и на экспорт. "Экспорт практически закрыт и цен нет", - сетует он.

Цена на зерно не устраивает и владельца АО "Аксайское" (Волгоградская область) Виктора Левкина. В прошлом году хозяйство собрало "в пределах 25 тыс. тонн", из которых 10 тыс. тонн пока не проданы. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

"Но мы сейчас не продаем – цена не устраивает. Все очень дорогое – техника, запчасти, комплектующие. По 12 рублей (за кг - ИФ) возможности продать нет, поэтому мы решили не продавать. Взяли паузу до 1 мая. Посмотрим, куда ситуация будет идти с новым урожаем", - сказал он.

По его словам, есть надежда, что в ближайшие три месяца запасы сократятся "и ценообразование изменится". "Второй момент (который может повлиять на цену - ИФ) – ранняя весна в этом году, а ранняя весна и сильный паводок, по народным приметам, говорят о не очень большом урожае, - сказал он. - Поэтому с остатками поспокойнее себя чувствуешь. Все может случиться".

Основной производитель зерна в Карачаево-Черкесии – фирма "Хаммер" запланированное зерно уже продала, сообщил ее представитель. "Трудность одна – цена в этом году заметно ниже прошлогодней. В частности, на пшеницу и кукурузу – в среднем на 40% меньше, чем в минувшем году", - сказал он.

Но даже и по низким ценам есть трудности с реализацией зерна. "Все стараются распродать зерно – рынок перенасыщен предложением. Приходится прилагать максимальные усилия, чтобы реализовать его даже по сложившимся низким ценам. Всплеска закупочной активности не наблюдаем", - сказал генеральный директор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" (Татарстан) Айдар Галяутдинов.

По его словам, по сравнению с 2021 - началом 2022 года компания продает зерно более чем в два раза дешевле. На сегодня нереализованными остаются 158 тыс. тонн зерна – почти половина урожая.

Как прогнозирует Галяутдинов, если судить по сегодняшней ситуации, то продажи могут завершиться не раньше июля. В прошлом году все запланированное было продано в марте. При этом он не беспокоится за качество хранящегося зерна. "Хранение на складах и в рукавах организовано надлежащим образом. При распаковке рукавов качественные показатели извлекаемых партий соответствуют показателям при закладке", - сказал он.

В другом татарстанском холдинге - "Агросила" - запасы составляют 128 тыс. тонн, что в три раза больше, чем в прошлом году, сообщили в компании, также посетовав на резко снизившиеся цены и низкий спрос.

Здесь рассчитывают на начало навигации. "На элеваторах холдинга имеется возможность отгрузки зерна по воде. Значительный объем зерна планируется реализовать после начала навигации", - сказали в "Агросиле", подчеркнув, что зерно хранится в специализированных хранилищах на элеваторах или хлебоприемных пунктах. "Риски повреждения запасов абсолютно минимальны", - подчеркнули в компании.

Рязанский агрохолдинг "Шиловский" также продает зерно "чуть ли не ниже себестоимости", сказал его представитель. "Объемы реализации примерно такие же, как в прошлом году, однако в финансовом выражении чуть ли не 40% просадка", - сказал он.

Представитель одного из фермерских хозяйств Кадомского района посетовал на то, что для получения разрешения на реализацию зерна надо оформить много документов.

Тем не менее, торговля зерном в Рязанской области растет. По данным пресс-службы МЖД, в январе-феврале погрузка зерна в регионе составила 74,7 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы отправлены преимущественно в порты Краснодарского края.

В прошлом году в Рязанской области получен рекордный урожай зерновых. С учетом кукурузы на зерно он составил 3,08 млн тонн (прежний рекорд - 2,95 млн тонн в 2020 году).

С аналогичными трудностями сталкивается и брянское товарищество на вере (ТНВ) "Дружба". Однако его директор Сергей Лантушко обратил внимание и на другие проблемы. Так, по его словам, "покупатели стали чаще придираться к качеству", поэтому приходится "отдавать и по 7 рублей за кг, фактически ниже себестоимости".

Проблема низкой цены могла быть частично решена за счет субсидии, однако введенная в сентябре прошлого года ФГИС "Зерно" не позволяет получить ее в полном размере, сказал он. "В правилах по субсидированию СДИЗ (сопроводительные документы по идентификации зерна - ИФ) необходимо погасить в течение 24 часов после отгрузки, но никто не учел, что на заводах бывают и поломки, и очереди, да и транспорт может подвести в дороге. В связи с этим многие фермеры не получили данную субсидию", - заявил Лантушко.

Цены на зерно продолжат падение, прогнозирует Ирина Бычкова, финансовый директор ГК "АгроТерра", которая входит в топ-20 владельцев сельскохозяйственной земли в России по версии BEFL и обрабатывает более 200 тыс. га. "Переходящие запасы, действительно, оказывают сильное давление на рынок, и цены продолжают снижаться. В дополнение к этому переработчики загружены закупленной продукцией и не покупают, а экспорт сопряжен с определенными трудностями. Это в совокупности с хорошим состоянием озимых приведет к тому, что цены продолжат падать в дальнейшем", - сказала она.

ГК уже продала более 95% продукции. "Основная часть продаж была выполнена до конца 2022 года, так как мы ожидали, что ситуация на рынке серьезно усложнится из-за высоких переходящих запасов", - отметила она.

Сейчас, по ее словам, роста спроса не ощущается. "Внутренние потребители на сегодняшний день полностью обеспечены необходимым сырьем. В силу того, что есть ограничения по производственным мощностям, они не могут активизировать закупки. Экспортеры, в свою очередь, имеют ограничения в виде квоты и закупают тот объем, на который им предоставлены квоты", - уточнила Бычкова.

Крым: Логистика съедает до 20% стоимости зерна

В Крыму ситуацию с реализацией урожая осложняет еще и логистика. "Цены на зерно упали в два раза. Мы даже не вышли "в ноль", зерно лежит на складе, - говорит замдиректора ООО "Поля Янтарного" Михаил Адаев. - В Новороссийске цена более или менее нормальная, но туда ехать через Таганрог вдвое дольше - нереально просто".

По его словам, "необходимо обеспечить пункты приема зерна в крымских портах - в Керчи, в Севастополе". "Элеваторы полные, и порты могли бы помочь решить проблему со сбытом", - сказал он.

"Логистика "забрала" порядка 20% от стоимости зерна, - подсчитал генеральный директор ООО "Новатор Агро" Владимир Бондаренко. - Мост не работает (движение грузового транспорта запрещено с 8 октября 2022 года после взрыва - ИФ), машины стоят по 5-6 дней, чтобы переехать на пароме на материк".

"Если в прошлом году продавали по 15 тыс. рублей за тонну, то в этом по 12 тыс. рублей, плюс логистика ненормальная", - сказал он, отметив также рост затрат на материально-технические ресурсы.

По его словам, для Крыма, с учетом логистической цепочки, "надо было ввести какую-то адекватную цену". "Понимаю, что рынок диктует, но ситуация такова, что зарабатывают все, кроме тех, кто выращивает. Мы подали документы на получение дотации на посевы, но еще не получили", - сказал он.

ООО "Симферопольское", по словам его гендиректора Михаила Сиротюка, реализовало "сколько хотело" урожая прошлого года, "но с большими трудностями и по цене ниже ожидавшейся" - 9,5 тыс. рублей с НДС за тонну, в лучшем случае - 10,25 тыс. рублей. "И это касается не только зерна. Резко снизилась цена на лен, ячмень", - добавил он.

По его словам, зерно в основном продавали после Нового года, поэтому хозяйство "не сможет показатель положительную рентабельность за 2022 год". "Если проданный объем учесть в 2022 году, то выйдем на рентабельность около 5%, тогда как по итогам 2021 года она была более 40%", - сказал Сиротюк.

Как подсчитал глава хозяйства, на затраты приходится до 10 тыс. рублей на тонне, "а мы продаем за 10,5 тыс. рублей за тонну". "Нам даже практически ничего не остается на покрытие расходов, - отметил он. - Кому негде было хранить свое зерно, продавали его еще дешевле".

Логистические проблемы называют главными трудностями в реализации зерна и в Кемеровской области. Как сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, тупиковое транспортное соединение с Транссибом, высокая загруженность железнодорожного пути и нехватка подвижного состава не позволяют сегодня экспортерам с малыми затратами и в короткие сроки выйти на потребителей в Восточной Сибири и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, цены в 2023 году по сравнению с 2022 годом на технические культуры снизились в 2,2 раза, на зерновые и зернобобовые - в 2 раза.

Продолжение следует

Трудности с реализацией зерна, обусловленные рекордным урожаем прошлого года и санкционным давлением, могут обернуться еще более серьезными проблемами, считают собеседники агентства.

"Наверное, как-то продержимся годик, а что на следующий - не знаю", - заявил ставропольский фермер Александр Захарченко.

"Конечно, руки опускать никто не собирается, но если и этот год будет таким же - я не знаю, как мы переживем, - заявил Лантушко из ТНВ "Дружба". - Цикл в сельском хозяйстве при выращивании немаленький, и хотелось бы иметь понимание, какая цена будет на новый урожай".

По словам Анпилогова из ставропольского ЗАО "Калининское", "все идет к тому, что надо снижать производство, уменьшать посевы, убирать затраты, то есть идти в сторону уменьшения".

"Инициативы у аграриев наращивать площади (под зерном - ИФ) нет", - соглашается и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович.

По ее словам, в регионе производится около 4 млн тонн зерна. На областные потребности необходимо 1,5 млн тонн. "Остальное нужно продавать. Цены в этом году на 15-20% ниже прошлогодних. В регионе большой запас нереализованной пшеницы, - сказала она. - Есть хозяйства, которые не реализовали не то что урожай 2022 года, а еще 2021 года. Рынок перенасыщен, спрос невысокий. Аграрии просят снять экспортные пошлины".

Как заявила Гуринович, есть также опасность, что оставшиеся запасы зерна будут повреждены вредителями. "Выращивать мы научились, а вот с хранением и переработкой есть проблемы. Для этого нет необходимых помещений", - сказала она.

Выход – в экспорте

Как считает Бычкова из ГК "АгроТерра", выход из создавшейся ситуации – в активизации экспорта. "Сельхозпроизводители много произвели, а внутреннее потребление такими быстрыми темпами не растет. Для стабилизации ситуации нужно больше вывозить на экспорт, это сократит переходящие запасы и ослабит давление на рынок", - сказала она.

В Рязанской области одной из причин роста отгрузок в сторону портов называют "адресную работу железнодорожников с аграриями региона".

Как считает первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление недружественных стран, на мировом продовольственном рынке есть устойчивый спрос на российское продовольствие. "В 2023 году перед нами стоит задача экспортировать продукции АПК на $5,1 млрд в сопоставимых ценах. Рекордный урожай зерновых, значительные запасы, положительная динамика экспортных отгрузок зерна с первых дней текущего года позволяют с осторожным оптимизмом говорить о хорошем потенциале экспорта зерна в 2023 году", - сказал он.

В настоящее время власти региона сконцентрировали работу на расширении существующих рынков сбыта донской продукции. "За год ростовские экспортеры увеличили поставки продукции АПК в страны Ближнего Востока. Если говорить об Объединенных Арабских Эмиратах, экспорт увеличился более чем в 3,5 раза, - сказал Гончаров.- Среди перспективных направлений рассматривается возобновление активных поставок во Вьетнам. В 2017-2018 годах Россия обеспечивала 53% вьетнамского импорта пшеницы. Поставки из Ростовской области в этот период составили около 2 млн тонн зерновых".

Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Юрий Корнюш напомнил, что в последнее время экспорт российского зерна растет. В марте Россия может экспортировать 4,2 млн тонн пшеницы.

Перспективы развития экспорта в условиях скрытых санкций он связывает с решением Минсельхоза РФ о переводе торговли зерном на рубли.

Как сообщалось, ведомство подготовило соответствующий указ президента. Согласно предложенному механизму, иностранный покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет типа "З" в иностранной валюте, НКЦ - продавать их на биржевых торгах, зачислять вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа "З" этого иностранного покупателя и переводить зачисленные средства в рублях на открытый российским поставщиком рублевый счет.

По прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт зерна из страны в текущем сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.) может составить до 60 млн тонн.