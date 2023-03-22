Цены на бензин в РФ с 14 по 20 марта выросли на 0,01%, как и неделей ранее

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 14 по 20 марта повысились относительно предыдущей недели на 0,01% после аналогичного роста с 7 по 13 марта и снижения на 0,01% на неделе до этого, сообщил в среду Росстат.

С начала года цены на бензин опустились на 0,1% при общей инфляции 1,42%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 20 марта составляла 50,87 руб. (на 13 марта - 50,87 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 47,15 руб. (47,14 руб.), АИ-95 - 51,39 руб. (также 51,39 руб.), АИ-98 - 61,59 руб. (также 61,59 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 14 по 20 марта снизились на 0,03% после такого же сокращения неделей ранее. С начала года дизель подешевел на 0,3%. Средняя цена ДТ в стране 20 марта составила 58,36 руб. за литр (на 6 марта - 58,38 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 13 по 19 марта, по данным Росстата, снизилось на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 848,2 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 4% - до 1 млн 792,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).