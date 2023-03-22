Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Цены на бензин в РФ с 14 по 20 марта выросли на 0,01%, как и неделей ранее

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 14 по 20 марта повысились относительно предыдущей недели на 0,01% после аналогичного роста с 7 по 13 марта и снижения на 0,01% на неделе до этого, сообщил в среду Росстат.

С начала года цены на бензин опустились на 0,1% при общей инфляции 1,42%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 20 марта составляла 50,87 руб. (на 13 марта - 50,87 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 47,15 руб. (47,14 руб.), АИ-95 - 51,39 руб. (также 51,39 руб.), АИ-98 - 61,59 руб. (также 61,59 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 14 по 20 марта снизились на 0,03% после такого же сокращения неделей ранее. С начала года дизель подешевел на 0,3%. Средняя цена ДТ в стране 20 марта составила 58,36 руб. за литр (на 6 марта - 58,38 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 13 по 19 марта, по данным Росстата, снизилось на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 848,2 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 4% - до 1 млн 792,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });