Индекс потребдоверия в Великобритании в январе снизился впервые за четыре месяца

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в январе уменьшился на 3 пункта и составил минус 45 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

До этого индикатор рос в течение трех месяцев подряд, и эксперты прогнозировали его подъем до минус 40 пунктов с минус 42 пунктов месяцем ранее, согласно Trading Economics.

Для сравнения, в январе 2022 года индикатор находился на отметке минус 19 пунктов.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце снизились по сравнению с декабрем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последние 12 месяцев опустился до минус 31 пункта по сравнению с минус 28 пунктами в прошлом месяце. В январе 2021 года он составлял минус 6 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев вырос до минус 27 пунктов с минус 29 пунктов. Год назад его значение составляло минус 2 пункта.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последние 12 месяцев опустился до минус 71 пункта по сравнению с минус 66 пунктами. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев снизилась до минус 54 пунктов с минус 53 пунктов в декабре. В январе прошлого года первый показатель составлял минус 47 пунктов, второй - минус 32 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце составил минус 40 пунктов против минус 34 пункта в декабре. Год назад он находился на отметке минус 10 пунктов.

"С учетом того, что инфляция продолжает нивелировать рост зарплат, а также перспектив шокирующего размера счетов за электроэнергию в ближайшее время прогноз для потребительского доверия в нынешнем году не выглядит хорошо", - заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении.

В исследовании GfK, проводившемся с 3 января по 12 января по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Рекордный уровень индекса доверия в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года – минус 49 пунктов.