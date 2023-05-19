Индекс британского потребдоверия в мае обновил максимум за 15 месяцев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае вырос по итогам четвертого месяца подряд и обновил максимум с февраля 2022 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

Значение показателя выросло до минус 27 пунктов по сравнению с минус 30 пунктов в апреле и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с апрелем.

В частности, индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до минус 8 пунктов с минус 13 пунктов. Год назад его значение составляло минус 25 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев вырос до минус 30 пунктов с минус 34 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце достиг минус 24 пунктов против минус 28 пунктов в апреле. Год назад он находился на отметке минус 35 пунктов.

"Мы наблюдаем в целом позитивную траекторию в этом году, что может говорить о том, что финансы британцев находятся в лучшем состоянии, чем многие предполагают. В то же время нельзя терять бдительность, поскольку выход из тяжелого периода может оказаться непростым", - отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

В исследовании GfK, проводившемся в первой половине мая по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2023 год составляет минус 10,5 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.