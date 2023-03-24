Нацбанк Белоруссии снизит ставку рефинансирования с 3 апреля до 10,5%

Регулятор отметил сохранение проинфляционных рисков

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) с 3 апреля понижает ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых.

"С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 10% до 9,5% годовых", - говорится в пресс-релизе НББ.

Таким образом, НББ уже третий раз с начала года снижает ставку рефинансирования, каждый раз на 0,5 процентного пункта. До этого ставка была снижена с 1 марта - до 11% с 11,5% и с 23 января - до 11,5% годовых с 12% годовых, которая действовала с 1 марта 2022 года.

Как и ранее, регулятор объяснил свое решение о снижении ставки замедлением годовой инфляции, которая в марте, по его оценке, составит менее 10%. "Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. (...) После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и во II квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года годовая инфляция замедлилась до 11,7% с 12% в январе.

При этом НББ констатировал сохранение проинфляционных рисков. "В то же время по-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них - уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные", - уточняется в пресс-релизе.

НББ отметил, что последующие решения по ставке будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и с учетом рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По официальному прогнозу НББ, в 2023 году среднее значение ставки рефинансирования составит 10-11% годовых. Целевой прогноз властей по инфляции предусматривает ее снижение в этом году до 7-8% с шестилетнего максимума в 12,8% в 2022 году.