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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Новый главный исполнительный директор придет в Uniper 1 июня

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Майкл Льюис вступит в должность главного исполнительного директора немецкой энергетической компании Uniper SE 1 июля этого года, сообщила компания.

Назначение Льюиса было анонсировано в начале марта без конкретной даты. Он около 30 лет работает в энергетической отрасли, с 2017 года занимает пост главы британского подразделения E.ON. Бывший глава Uniper Клаус-Дитер Маубах покинул компанию в конце февраля.

Также компания сообщила, что Карстен Поппинга станет новым главным коммерческим директором с 1 октября, сменив на этом посту Ника ден Холландера. Сейчас Поппинга является старшим вице-президентом энерготрейдера Statkraft Markets GmbH.

Uniper Майкл Льюис Клаус-Дитер Маубах E.ON
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