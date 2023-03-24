Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Производственная программа заводов ВМП будет скорректирована после пожара в Арамиле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Производственная программа заводов Научно-производственного холдинга ВМП будет скорректирована после пятничного пожара на площадке компании в Арамиле.

"На заводах холдинга ВМП будет скорректирована производственная программа для обеспечения стабильного выпуска продукции", - написал президент холдинга Михаил Вахрушев в обращении, опубликованном на сайте компании.

Он напомнил, что у холдинга есть несколько производственных комплексов и большие складские запасы готовой продукции, которые обеспечат выполнение всех обязательств компании перед клиентами.

В Арамиле началось расследование причин возгорания, компания оценивает причиненный пожаром ущерб.

Пожар на лакокрасочном заводе ВМП в Арамиле начался утром 24 марта. В здании взрывались емкости с горючими жидкостями, но удалось не допустить перехода огня на склад с такими веществами. Площадь возгорания составила 4 тысячи кв. м. Под воздействием высоких температур обрушилась стена на площади 100 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Пострадавших нет.

Открытое горение было ликвидировано в 18:39 по местному времени (16:39 по Москве).

В Арамиле на улице Клубной у компании располагается производственный комплекс. Предприятие занимается производством антикоррозионных материалов для металла и бетона, огнезащитных составов, полимерных покрытий пола, металлических порошков. ВМП объединяет производственные, торговые и сервисные организации.

Научно-производственный холдинг ВМП в 2021 году зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет. Пока компания на рынок облигационных займов не выходила.

ВМП Свердловская область Арамиль Михаил Вахрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ наметил вторую допэмиссию по открытой подписке на сумму до 93 млрд рублей по номиналу

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

Из Думы отозван законопроект о смягчении офшорных ограничений для участников госзакупок

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });