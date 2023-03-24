Производственная программа заводов ВМП будет скорректирована после пожара в Арамиле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Производственная программа заводов Научно-производственного холдинга ВМП будет скорректирована после пятничного пожара на площадке компании в Арамиле.

"На заводах холдинга ВМП будет скорректирована производственная программа для обеспечения стабильного выпуска продукции", - написал президент холдинга Михаил Вахрушев в обращении, опубликованном на сайте компании.

Он напомнил, что у холдинга есть несколько производственных комплексов и большие складские запасы готовой продукции, которые обеспечат выполнение всех обязательств компании перед клиентами.

В Арамиле началось расследование причин возгорания, компания оценивает причиненный пожаром ущерб.

Пожар на лакокрасочном заводе ВМП в Арамиле начался утром 24 марта. В здании взрывались емкости с горючими жидкостями, но удалось не допустить перехода огня на склад с такими веществами. Площадь возгорания составила 4 тысячи кв. м. Под воздействием высоких температур обрушилась стена на площади 100 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Пострадавших нет.

Открытое горение было ликвидировано в 18:39 по местному времени (16:39 по Москве).

В Арамиле на улице Клубной у компании располагается производственный комплекс. Предприятие занимается производством антикоррозионных материалов для металла и бетона, огнезащитных составов, полимерных покрытий пола, металлических порошков. ВМП объединяет производственные, торговые и сервисные организации.

Научно-производственный холдинг ВМП в 2021 году зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет. Пока компания на рынок облигационных займов не выходила.