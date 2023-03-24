В Арамиле произошел крупный пожар в здании научно-производственного комплекса ВМП
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В городе Арамиль тушат пожар в здании научно-производственного комплекса, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области. В Центре гражданской защиты Арамильского городского округа "Интерфаксу" уточнили, что горит здание лакокрасочных изделий.
"По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 тысяч кв. м. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью", - сообщили в МЧС.
Информация о возгорании в здании поступила в 10:23 по местному времени. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет. Тушение осложняется сильным задымлением.
В единой дежурно-диспетчерской службе Арамиля "Интерфаксу" заявили, что пожар произошел на территории АО "Научно-производственный холдинг "ВМП"".
В Центре гражданской защиты Арамильского городского округа "Интерфаксу" также сообщили, что пожар произошел в здании ВМП.
"Клубная 13-а. Возгорание производственного здания лакокрасочных изделий. ВМП", - сказал собеседник агентства.
На предприятии отказались комментировать ситуацию.
Как сообщает сайт ВМП, в Арамиле на улице Клубной у компании располагается производственный комплекс. Предприятие занимается производством антикоррозионных материалов для металла и бетона, огнезащитных составов, полимерных покрытий пола, металлических порошков. ВМП объединяет производственные, торговые и сервисные организации.