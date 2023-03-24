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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В Арамиле произошел крупный пожар в здании научно-производственного комплекса ВМП

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В городе Арамиль тушат пожар в здании научно-производственного комплекса, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области. В Центре гражданской защиты Арамильского городского округа "Интерфаксу" уточнили, что горит здание лакокрасочных изделий.

"По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 тысяч кв. м. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью", - сообщили в МЧС.

Информация о возгорании в здании поступила в 10:23 по местному времени. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет. Тушение осложняется сильным задымлением.

В единой дежурно-диспетчерской службе Арамиля "Интерфаксу" заявили, что пожар произошел на территории АО "Научно-производственный холдинг "ВМП"".

В Центре гражданской защиты Арамильского городского округа "Интерфаксу" также сообщили, что пожар произошел в здании ВМП.

"Клубная 13-а. Возгорание производственного здания лакокрасочных изделий. ВМП", - сказал собеседник агентства.

На предприятии отказались комментировать ситуацию.

Как сообщает сайт ВМП, в Арамиле на улице Клубной у компании располагается производственный комплекс. Предприятие занимается производством антикоррозионных материалов для металла и бетона, огнезащитных составов, полимерных покрытий пола, металлических порошков. ВМП объединяет производственные, торговые и сервисные организации.

ВМП Свердловская область Арамиль МЧС
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