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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Пожар на лакокрасочном заводе в Арамиле локализовали на площади 4000 кв. м

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В городе Арамиль пожар в здании научно-производственного комплекса "ВМП" расширился до площади 4 тысячи квадратных метров и в 13:11 по местному времени (11:11 по Москве) на этой площади был локализован, сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Специалисты МЧС приступили к тушению внутри здания с помощью специнструмента. Им удалось предотвратить распространение огня на склад с легковоспламеняющимися веществами.

Из-за высоких температур обрушилась стена горящего здания на площади 100 м.кв. Внутри здания взрывались емкости с горючими жидкостями.

Разведка пожара проводится с помощью беспилотника.

Группировка сил на месте увеличена до 82 человек и 27 единиц техники.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Пострадавших нет. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 10:23 по местному времени (8:23 по Москве).

В Центре гражданской защиты Арамильского городского округа "Интерфаксу" уточняли, что пожар произошел в здании ВМП.

Научно-производственный холдинг "ВМП" производит лакокрасочные материалы, предназначенные для повышения долговечности конструкций и сооружений. Центральный офис компании располагается в Екатеринбурге.

В состав НПХ ВМП входит ряд дочерних компаний, осуществляющих дополнительные производственные, торговые и сервисные функции, в том числе в других регионах. Компания обладает одной производственной площадкой в Арамиле близ Екатеринбурга.

Арамиль Свердловская область МЧС ВМП
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