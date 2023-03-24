Акционеры ВТБ купили его акции менее чем на 1 млрд рублей в "государственную" допэмиссию

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Преимущественное право приобретения акций ВТБ в рамках допэмиссии на сумму до 302 млрд рублей реализовали 76 лиц, они купили ценные бумаги на сумму 948 млн рублей, свидетельствуют материалы госбанка.

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия во внеочередном собрании акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ВТБ, имели преимущественное право приобретения дополнительных акций с 7 февраля по 23 марта включительно.

ВТБ в 2023 году планирует провести докапитализацию в два этапа и привлечь в капитал порядка 270 млрд рублей.

Первая допэмиссия будет оплачена акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ. Именно в рамках этой допэмиссии акционеры могли до 23 марта осуществить преимущественное право выкупа. Как следует из материалов банка, 76 физлиц приобрели 55,5 млрд акций по цене 0,017085 рубля.

Вторая допэмиссия номинальным объемом 93 млрд рублей запланирована на второй квартал и, по словам главы ВТБ Андрея Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял Костин.

По данным двух источников Frank Media, инвесторы рыночного размещения акций ВТБ входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ "Газфонд" и "Газфонд Пенсионные накопления" (куда входят средние "Газпромбанк-фонд" и "Алмазная осень").

Еще один источник указывал, что всю допэмиссию выкупит группа пенсионных фондов, не уточняя названия. А источник, близкий к руководству ЦБ, указал, что, по сути, весь объем идет "одному покупателю", писал Frank Media.

По информации издания, в четырех пенсионных фондах группы Газпромбанка сконцентрировано 608,3 млрд рублей пенсионных накоплений и 548,5 млрд рублей пенсионных резервов. Кроме того, у ГПБ есть мажоритарная доля в НПФ "Благосостояние" (489,9 млрд рублей резервов), средства которого тоже потенциально могут использоваться в покупке акций ВТБ.

Как заявили в пресс-службе ВТБ, вторая допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк. Она предполагает размещение акций на открытом рынке, в ней могут участвовать любые инвесторы, поэтому говорить о новом составе акционеров преждевременно. Связанные с группой ВТБ структуры, в том числе "НПФ Открытие", участвовать в размещении не будут, заявили в банке.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.