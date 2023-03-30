ЦБ зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии ВТБ на 149 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии ВТБ общим объемом 149 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора.

ВТБ в марте разместил 8 743 млрд обыкновенных акций, или около 29% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска. Цена размещения составила 0,017085 рубля. Таким образом, банк привлек в капитал порядка 149 млрд рублей.

Это "государственная" допэмиссия (также ВТБ проводит размещение в пользу частных инвесторов): ее оплата произведена принадлежавшими государству акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также путем конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ.

Вторая допэмиссия номинальным объемом 93 млрд рублей запланирована на второй квартал и, по словам главы ВТБ Андрея Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял Костин.

По данным двух источников Frank Media, инвесторы рыночного размещения акций ВТБ входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ "Газфонд" и "Газфонд Пенсионные накопления" (куда входят средние "Газпромбанк-фонд" и "Алмазная осень"). Еще один источник указывал, что всю допэмиссию выкупит группа пенсионных фондов, не уточняя названия. А источник, близкий к руководству ЦБ, указал, что, по сути, весь объем идет "одному покупателю", писал Frank Media.

По информации издания, в четырех пенсионных фондах группы Газпромбанка сконцентрировано 608,3 млрд рублей пенсионных накоплений и 548,5 млрд рублей пенсионных резервов. Кроме того, у ГПБ есть мажоритарная доля в НПФ "Благосостояние" (489,9 млрд рублей резервов), средства которого тоже потенциально могут использоваться в покупке акций ВТБ.

Как заявили в пресс-службе ВТБ, вторая допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк. Она предполагает размещение акций на открытом рынке, в ней могут участвовать любые инвесторы, поэтому говорить о новом составе акционеров преждевременно. Связанные с группой ВТБ структуры, в том числе "НПФ Открытие", участвовать в размещении не будут, заявили в банке.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), еще 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.