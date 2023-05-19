ОЗК до 2030 года планирует заказать строительство 14 судов для экспорта зерна

В сложившейся ситуации компания решила создать свой флот

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" до 2030 года планирует заказать строительство 14 судов для экспорта зерна, сообщил на Всероссийском зерновом форуме гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, мы пересмотрели приоритеты компании. Мы хотим создать свой флот. "Росагролизинг" заказал техническую документацию на разработку судов, это займет 6-7 месяцев. После этого мы увидим, какая будет цена строительства этих судов и какую поддержку окажет государство. И в случае, если все устроит, то, безусловно, мы хотим к 2030 году заказать порядка 14 судов, это приоритет", - сказал он.

Сергеев напомнил, что ОЗК совместно с "Деметра-Холдингом" в ближайшие годы планирует инвестировать в развитие Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП): там удлинят морской причал, что позволит увеличить объем перевалки с существующих 7 млн тонн до 11 млн тонн в год.

По его словам, в 2022 году компания "столкнулась с "прелестями" санкционного давления и первые полгода не получала платежи напрямую, не могла участвовать в тендерах".

"Наши контрагенты не хотели заключать с нами напрямую контракты, были большие проблемы с фрахтом. В первой половине 2022 года мы по многим показателям "провалились" на 40%", - отметил он.

Во втором полугодии ситуация выровнялась. "Это особо видно было по основному нашему активу - НКХП, у которого в сентябре 2022 года отмечен уже рост перевалки. Более того, к декабрю 2022 года - январю 2023 года он показывал рекордную месячную перевалку - 720-750 тыс. тонн. Стали поступать и платежи в нашу пользу", - добавил Сергеев.

Группа ОЗК - торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

В 2022 году выручка компании по МСФО составила 73 746 090 000 рублей, что на 29,3% меньше, чем в 2021 году, EBITDA - 5 932 213 000 рублей (на 21,9% меньше), чистая прибыль - 3 550 891 000 рублей (на 22,1% меньше).