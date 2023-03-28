Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник после достижения днем ранее максимальных отметок за последние две недели.

К 8:01 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (на 0,4%), до $77,8 за баррель. За торги понедельника Brent подорожала на $3,13 (на 4,2%) - до $78,12 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,04 (на 0,05%) - до $72,77 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,55 (на 5,1%), достигнув $72,81 за баррель.

"Хрустальный шар, который был затуманен банковским кризисом, теперь показывает возможность получения прибыли на нефтяном рынке, - сказал MarketWatch управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - После беспорядочной распродажи в середине марта начало преобладать более холодное мышление, поскольку трейдеры рассматривают падение цен на нефть как хорошую точку для входа на рынок".

Однако аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок, сообщает Trading Economics.