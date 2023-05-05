Выручка Apple во II финквартале сократилась на 3%, но превысила прогнозы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. сократила выручку во втором финансовом квартале на 3%, однако показатель превзошел ожидания экспертов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 1 апреля, составила $94,8 млрд по сравнению с $97,3 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $92,9 млрд.

Компания перестала давать прогнозы во время пандемии коронавируса, однако финансовый директор Лука Маэстри в ходе пресс-конференции с аналитиками отметил, что ожидает схожей динамики во втором квартале. Таким образом, Apple может зафиксировать сокращение выручки на протяжении трех кварталов подряд, чего не наблюдалось с 2016 года, отмечает MarketWatch.

Чистая прибыль в минувшем квартале снизилась до $24,2 млрд с $25 млрд годом ранее. Показатель в расчете на акцию не изменился и составил $1,52, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял $1,43 на акцию.

Квартальная выручка компании от продаж iPhone выросла на 1,5%, до $51,33 млрд, в то время как эксперты ожидали снижения до $48,7 млрд.

Доход от продажи компьютеров Mac упал на 31%, до $7,17 млрд (прогноз - $7,8 млрд), выручка от реализации iPad составила $6,67 млрд, показатель сократился на 13% в годовом выражении и совпал с ожиданиями рынка.

Глава Apple Тим Кук объяснил падение продаж ПК высокой сравнительной базой, поскольку годом ранее наблюдался всплеск спроса на эти устройства на фоне появления новых процессоров M1.

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) выросла на 5,5% и достигла $20,91 млрд (прогноз - $21 млрд). Доход от реализации носимых устройств и аксессуаров практически не изменилась и составил $8,76 млрд (прогноз - $8,4 млрд).

Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) во втором финквартале сократились на 3%, до $17,81 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке уменьшилась на 7,6%, до $37,78 млрд, в Европе - выросла на 2,8%, до $23,95 млрд, в Японии - подскочила на 15%, до $8,12 млрд.

Apple также объявила о расширении программы обратного выкупа акций на дополнительные $90 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов на 1 цент, до 24 центов на акцию.

Акции Apple подорожали на 2,5% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 27,6% и составляет $2,65 трлн.