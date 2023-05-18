Micron инвестирует $3,6 млрд в производство новейших чипов памяти в Японии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Micron Technology сообщил, что инвестирует 500 млрд иен ($3,6 млрд) в производство новейших чипов памяти DRAM в Японии при поддержке правительства страны. Производство этих чипов компания планирует начать в 2025 году.

"Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в последние годы оказывало существенную инвестиционную поддержку, придерживаясь долгосрочной стратегии, которая позволила заложить прочную основу для создания мощностей по выпуску новейших чипов в стране, устойчивых каналов снабжения и развития цифровой экономики", - отмечают в Micron.

Стороны объявили о соглашении в четверг в Хиросиме, где в пятницу начнется саммит лидеров стран G7.

Micron установит на своем предприятии в Хиросиме передовое оборудование для выпуска чипов - системы EUV-литографии, выпускаемые нидерландской ASML.

"Micron станет первой компанией, которая начнет производство микросхем с помощью EUV-технологии в Японии", - говорится пресс-релизе.