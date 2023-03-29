ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций РФ в 2022 г. до $233 млрд

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2022 году составил рекордные $233 млрд, что в 1,9 раза больше, чем в 2021 году ($122,3 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций за прошлый год в размере $227,4 млрд.

Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2021 году вырос в 1,7 раза, до $285,8 млрд (по более ранней предварительной оценке - $282,3 млрд) со $170,1 млрд за 2021 год. Этот показатель также второй год подряд обновил исторический максимум.

В том числе профицит внешней торговли товарами увеличился в 2022 году в 1,6 раза - до $308 млрд со $190,3 млрд в 2021 году, отрицательное сальдо внешней торговли услугами увеличилось до $22,2 млрд с $20,2 млрд.

Согласно обновленному в феврале базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит текущего счета ожидался в размере $66 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $123 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $57 млрд.

Оценка внешнего долга РФ по состоянию на 1 января 2023 года снижена до $380,5 млрд, ранее он оценивался в $381,8 млрд. Внешние обязательства РФ в прошлом году снизились на $101,8 млрд, или на 21%, с $482,4 млрд.

Уровень внешней задолженности РФ на начало 2023 года стал минимальным с 1 апреля 2007 года, когда он составлял $355,6 млрд.

Чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации по итогам 2022 года увеличилась с $485 млрд до $770,4 млрд.

Отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов в 2022 году уменьшилось до $41,9 млрд с $43,3 млрд в 2021 году, в частности, в результате снижения участия нерезидентов в капиталах российских компаний. Инвестиционные доходы к выплате снизились в 2022 году до $76,4 млрд со $121,1 млрд, инвестдоходы к получению - до $34,5 млрд с $77,8 млрд.

Дефицит баланса вторичных доходов расширился в 1,7 раза, до $8,4 млрд с $4,8 млрд в 2021 году ввиду увеличения выплаченных личных трансфертов.

Счет операций с капиталом сложился с дефицитом в сумме $4,6 млрд (в 2021 году был профицит $0,1 млрд) в результате возросших зарубежных вложений капитального характера.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса в 2022 году увеличилось в 1,9 раза, до $226,8 млрд по сравнению с 2021 годом, когда оно составило $122,5 млрд. Оно сформировано примерно в равной пропорции накоплением иностранных активов и снижением внешних обязательств.

Наращивание прямых и портфельных инвестиций в 2022 году было сопоставимо по объемам с показателями 2021 года, при этом накопление прочих инвестиций возросло до $29,1 млрд с $25,4 млрд, портфельных - снизилось до $23,2 млрд с $32,1 млрд.

Как отмечает в комментарии ЦБ РФ, значительная часть сформированных в 2022 году накоплений, полученных в результате роста положительного сальдо счета текущих операций, была направлена на погашение иностранных обязательств, в том числе в рамках механизма выпуска замещающих облигаций и выкупа долей нерезидентов в капиталах российских компаний. Увеличение чистой международной инвестиционной позиции РФ сформировано более значимым сокращением внешних пассивов по сравнению с ростом иностранных активов. Внешний долг РФ снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.