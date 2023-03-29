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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Падение розничной торговли России в феврале ускорилось до 7,8%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении снизился на 7,8%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал снижение показателя на 8,6%.

По сравнению с динамикой за январь (-6,6%) снижение оборота розничной торговли ускорилось.

За январь-февраль 2023 года показатель сократился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в феврале уменьшился на 2,4% в годовом выражении, в то время как в январе снижение составляло 2,1%. Оборот непродовольственной розницы сократился на 12,3% (-10,4% в январе).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 49,9%, непродовольственных - 50,1% (в феврале 2022 года - 47,4% и 52,6% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в феврале 2023 года составил 3 трлн 333,8 млрд рублей, за январь-февраль - 6 трлн 706,5 млрд рублей.

Как сообщалась, оборот розничной торговли в 2022 году упал на 6,7%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике розничной торговли на 2023 год предполагает ее снижение на 0,5%.

Росстат
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