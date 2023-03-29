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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Доля карт "Мир" в общем объеме карточных операций в России выросла до 41%

Доля карт "Мир" в общем объеме карточных операций в России выросла до 41%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доля карт платежной системы "Мир" в общем стоимостном объеме операций внутри РФ в IV квартале 2022 года составила 41,3% увеличившись на 15,6 п.п. по сравнению с IV кварталом 2021 года (25,7%), следует из годового отчета Банка России.

В 2022 году количество операций по картам "Мир" выросло в 1,5 раза - до 29,4 млрд операций, их объем вырос в 1,6 раза - до 52,9 трлн руб. Почти 78 из 100 операций приходилось на оплату товаров и услуг, отмечает ЦБ.

Эмиссия карт "Мир" в 2022 году выросла в 1,6 раза и составила 182,3 млн карт. При этом количество стран, принимающих карты "Мир", по итогам года сократилось до 8 с 11 стран в сентябре 2022 года.

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"За пределами России карты "Мир" принимают в восьми странах, включая страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В части расширения географии приема карт "Мир" приоритетное внимание уделяется странам, популярным у граждан России для туристических поездок и сезонного проживания", - отмечается в отчете ЦБ.

Национальная система платежных карт (НСПК) скрыла информацию о странах, где принимается карта "Мир", после выхода в сентябре 2022 года разъяснения OFAC. Из него следует, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

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По данным на начало сентября 2022 года карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В начале марта 2023 года НСПК сообщила о начале приема карт "Мир" банкоматами на Кубе.

В ночь на 6 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за специальной военной операции РФ на Украине. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали приниматься к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Внутри РФ карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает НСПК.

Мир ЦБ РФ
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