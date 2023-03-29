Собянин заявил, что экономика Москвы оказалась устойчива в условиях санкций

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Экономика Москвы показала устойчивость в условиях введенных против России санкций, многие отрасли в городе продолжают развиваться, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"В общем экономика Москвы достаточно устойчивая (...) честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, что у нас где там провалилось. Импорта стало меньше, отечественной продукции стало больше", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр", отвечая на вопрос о влиянии санкционного давления на столичную экономику.

По его словам, объемы производства наращиваются в пищевой и фармацевтической отраслях Москвы и в оборонно-промышленном комплексе, продолжает развитие малый бизнес.

"Единственная была провальная история - это автомобилестроение, понятно, завод "Рено" закрылся с большим объемом, но я думаю, что мы процентов на 60-70 в этом году этот объем восстановим", - отметил Собянин.