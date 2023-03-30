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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Мозырский НПЗ остановит работу на время капремонта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии Мозырский нефтеперерабатывающий завод начал готовиться к капитальному ремонту, сообщила пресс-служба предприятия, не называя сроков.

"Завод готовится к большой ремонтной кампании, когда практически все производственные объекты будут остановлены. Пока же предприятие продолжает работать в нормальном технологическом режиме, осваивая плановые объемы углеводородного сырья", - говорится в сообщении.

Ведомственный журнал "Вестник Белнефтехима" сообщил, что на недавно построенном комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) Мозырского НПЗ продолжается отладка режима. "Установка гидрокрекинга проходит следующий после пуска и получения первой товарной продукции период наладки технологического режима, работы оборудования. Это не менее ответственный и напряженный этап", - отмечается в публикации.

Акционерами Мозырского НПЗ являются правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год. Предприятие завершает реализацию крупнейшего инвестпроекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, который ведется с середины 2017 года. Стоимость проекта превышает $1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что оба белорусских НПЗ с начала 2022 года резко сократили объемы нефтепереработки из-за санкционного запрета на экспорт нефтепродуктов в западные страны.

Мозырский НПЗ Белнефтехим Белоруссия
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