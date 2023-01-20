На Мозырском НПЗ случился пожар на комплексе гидрокрекинга

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) Мозырского НПЗ случился пожар, его уже потушили, сообщило МЧС Белоруссии.

"В 23:41 19 января спасателям сообщили о выходе гидрогенизата с последующим горением в результате разгерметизации фильтра комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (в эксплуатацию не введена, проводятся пусконаладочные работы) на территории ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели пожар ликвидировали и провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций.

Данных о пострадавших у МЧС нет.

Пожар не нарушил работу НПЗ.

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ начали строить в середине 2017 года. Стоимость проекта превышает $1,45 млрд. В состав комплекса входят комбинированная установка гидрокрекинга производительностью по тяжелому нефтяному сырью более 3 млн тонн в год, установка производства водорода и установка получения серы. Ввод комплекса позволит заводу увеличить глубину переработки нефти до 88-90%, отбор светлых нефтепродуктов до 66%. Ранее пуск комплекса неоднократно переносился. Руководство предприятия осенью 2021 года сообщало, что готовность комплекса составляет 99%.

Акционеры Мозырского НПЗ - правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что оба белорусских НПЗ в 2022 году резко сократили объемы нефтепереработки из-за санкционного запрета на экспорт нефтепродуктов в западные страны.