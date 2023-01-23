На Мозырском НПЗ снова произошел пожар на комплексе гидрокрекинга

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новое возгорание произошло на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) Мозырского НПЗ в ночь на понедельник, к настоящему времени пожар потушен, сообщило МЧС Белоруссии.

"23 января в 03:32 поступило сообщение о выходе водородосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (в эксплуатацию не введена, проводятся пусконаладочные работы) на территории ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в сообщении МЧС.

Как сообщалось, до этого в ночь на пятницу, 20 января, спасатели ликвидировали пожар на комплексе H-Oil, который возник в результате выходе гидрогенизата с последующим горением в результате разгерметизации фильтра.

В сообщении МЧС говорится, что пожар в ночь на понедельник, как и в пятницу, ликвидирован, пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ ведется с середины 2017 года. Стоимость проекта превышает $1,45 млрд. В состав комплекса входят комбинированная установка гидрокрекинга производительностью по тяжелому нефтяному сырью более 3 млн тонн в год, установка производства водорода и установка получения серы. Ввод комплекса позволит заводу увеличить глубину переработки нефти до 88-90%, отбор светлых нефтепродуктов - до 66%. Ранее пуск комплекса неоднократно переносился. Руководство предприятия осенью 2021 года сообщало, что готовность комплекса составляет 99%.

Акционерами Мозырского НПЗ являются правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что оба белорусских НПЗ в 2022 году резко сократили объемы нефтепереработки из-за санкционного запрета на экспорт нефтепродуктов в западные страны.