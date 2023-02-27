Акции H&M подскочили после резкого улучшения рекомендации от Bank of America

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America повысили рекомендацию для акций шведского ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) сразу на две ступени - до "покупать" с "ниже рынка" и увеличили целевую цену до 165 шведских крон с 90 крон, пишет MarketWatch.

Акции H&M дорожают на 3,6% на торгах в понедельник. С начала года капитализация ритейлера подскочила почти на 16%.

"Мы полагаем, что после падения на 80% за последние 10 лет прибыль компании не только достигла дна, но и будет восстанавливаться сильнее и быстрее, чем ожидает рынок", - отметили аналитики BofA.

В частности, банк полагает, что колебания валютных курсов окажут положительный эффект на прибыль и выручку компании, а план по сокращению расходов на 2 млрд крон ($190,9 млн) начнет давать результат. Кроме того, H&M уже отразила в отчетности все списания, связанные со сворачиванием российского бизнеса.