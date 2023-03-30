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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

ЦБ разрешит банкам с базовой лицензией операции с акциями нерезидентов, но с ограничениями

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России планирует предоставить банкам с базовой лицензией возможность с определенными ограничениями приобретать акции и доли участия иностранных юридических лиц, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Мы планируем разрешить банкам с базовой лицензией отчуждать зависшие ценные бумаги, с которыми они не вправе работать, расширить перечень доступных для банков с базовой лицензией ценных бумаг, в том числе предоставить работать с ценными бумагами любой биржи", - сказала она.

"Планируем регламентировать заключение производных финансовых инструментов для банков с базовой лицензией, чтобы они не принимали излишних рисков, и предоставить банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям возможность приобретения акций и долей участия иностранных юридических лиц с определенными ограничениями. Это тоже очень важная инициатива, которая в текущий момент времени может быть полезна", - добавила Полякова.

Она напомнила, что для банков с базовой лицензией действует временное разрешение открывать корреспондентские счета за рубежом.

"Мы слышим о необходимости продления этой меры, готовы дополнительно это оценивать и обсуждать", - сказала зампред ЦБ.

ЦБ сейчас обсуждает концепцию специальных банковских сообществ, организованных по "франчайзинговому" принципу, сообщила также Полякова.

"Мы планируем выйти уже с более конкретными предложениями к обсуждению этого вопроса в мае на площадке ассоциации", - заявила она.

ЦБ уже анонсировал проработку этого вопроса в декабре 2022 года в документе, посвященном перспективным направлениям развития банковского регулирования и надзора.

"Если банки - участники таких сообществ договорятся об определенном уровне взаимной ответственности и взаимопомощи, единых правилах ведения бизнеса и управления рисками, мы можем рассматривать их как одну группу и значительно снизить индивидуальную регуляторную нагрузку для участников-"франчайзи". Таким образом, на рынке может появиться новая бизнес-модель, которая позволит малым и региональным банкам объединить ресурсы, сохранить капитал (не требуется выкуп долей) и оптимизировать затраты, не утратив при этом определенной степени операционной самостоятельности. При этом предполагается усилить внимание на кредитовании такими объединениями субъектов МСП", - говорилось в документе.

Ольга Полякова Банк России
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