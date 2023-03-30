"Отисифарм" ввел фармзавод под Калининградом за 4,8 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Отисифарм" в четверг ввел в эксплуатацию фармацевтический завод стоимостью более 4,8 млрд рублей на территории индустриального парка "Храброво" под Калининградом, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Завод будет выпускать широкий спектр лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. Старт началу производства дал президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи.

Завод имеет площадь 19 тыс. кв. м, он включает производственные складские, инженерные зоны, химико-аналитическую и микробиологическую лаборатории, подразделение R&D и иную инфраструктуру. Производственные мощности позволяют выпускать 320 млн упаковок в год. На предприятии создано более 500 рабочих мест.

Ожидается, что на предприятии будут также разрабатываться новые отечественные препараты.

Реализация проекта началась в 2021 году, когда АО "Корпорация развития Калининградской области" и АО "Отисифарм Про" (входит в "Отисифарм") подписали договор аренды на территории индустриального парка "Храброво". Компания-инвестор вошла в число резидентов особой экономической зоны Калининградской области, получив налоговые преференции.

"Отисифарм" является одной из крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов по представленности препаратов в основных терапевтических категориях.

Компания была образована в результате выделения безрецептурного бизнеса в процессе реорганизации "Фармстандарта" в конце 2013 года.