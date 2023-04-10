Фармкомпании РФ получат субсидии на разработку аналогов иностранных лекарств

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские фармкомпании смогут получить субсидии от государства на разработку отечественных аналогов иностранных лекарств, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям. Они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов", - заявил он на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, "речь идет о наиболее востребованных пациентами стратегически значимых медикаментах".

"Размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 до 100 млн рублей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что поддержку смогут получить только те организации, которые имеют достаточный опыт и компетенции в этой сфере.

Мишустин сообщил, что указанные средства пойдут на приобретение оборудования и на оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств.

"Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня все наблюдаем", - отметил глава правительства.