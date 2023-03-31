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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 6,9%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась до минимума более чем за год (с февраля 2022 года) по сравнению с 8,5% в феврале.

При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.

Тем не менее, темпы роста потребительских цен в еврозоне по-прежнему существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Между тем потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в этом месяце увеличились на рекордные 5,7% в годовом выражении после роста на 5,6% в феврале.

Рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции усилился до 15,4% с 15% в прошлом месяце, в то время как энергоносители подешевели на 0,9% (в феврале они подорожали на 13,7%). Стоимость услуг увеличилась на 5% (на 4,8%), промышленных товаров - на 6,6% (на 6,8%).

Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля, когда показатель увеличился на 0,8%.

Европейский союз
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