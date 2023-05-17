Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 7%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,9% в марте.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% в годовом выражении с 5,7% в марте.

Окончательные данные за апрель совпали как с предварительными оценками, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ускорение общей инфляции отмечено после пяти месяцев спада, замедление базовой инфляции - впервые за 10 месяцев.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в апреле увеличилась на 2,4% после снижения на 0,9% в марте, рост цен на услуги ускорился до 5,2% с 5,1%.

Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 13,5% с 15,5%, на промышленные товары - до 6,2% с 6,6%.

Оценка роста потребительских цен в еврозоне в апреле относительно предыдущего месяца пересмотрена в меньшую сторону - до 0,6% с предварительно объявленных 0,7%. Эксперты не ожидали пересмотра данных.

В марте инфляция в помесячном выражении составила 0,9%.