JD.com выведет два подразделения на Гонконгскую биржу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. выделит сегменты недвижимости и промышленных товаров в компании с листингом в Гонконге, говорится в сообщении компании.

JD Property и JD Industrials останутся дочерними предприятиями JD.com. Ритейлер будет косвенно контролировать более чем 50% каждой компании.

Другой китайский онлайн-ритейлер - Alibaba Group Holding - во вторник также анонсировал план реорганизации бизнеса. Компания создаст шесть независимых подразделений.

Издание Barron's ожидает, что намерения Alibaba и JD.com будут способствовать росту котировок акций во всем технологическом секторе КНР.

Акции JD.com на торгах в Гонконге в пятницу подорожали на 5,4%. Индекс Hang Seng прибавил 0,5%, Hang Seng TECH - 0,8%.