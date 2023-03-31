Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

JD.com выведет два подразделения на Гонконгскую биржу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. выделит сегменты недвижимости и промышленных товаров в компании с листингом в Гонконге, говорится в сообщении компании.

JD Property и JD Industrials останутся дочерними предприятиями JD.com. Ритейлер будет косвенно контролировать более чем 50% каждой компании.

Другой китайский онлайн-ритейлер - Alibaba Group Holding - во вторник также анонсировал план реорганизации бизнеса. Компания создаст шесть независимых подразделений.

Издание Barron's ожидает, что намерения Alibaba и JD.com будут способствовать росту котировок акций во всем технологическом секторе КНР.

Акции JD.com на торгах в Гонконге в пятницу подорожали на 5,4%. Индекс Hang Seng прибавил 0,5%, Hang Seng TECH - 0,8%.

JD.com Гонконг Alibaba Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе поднялась до максимума за две недели

Цена газа в Европе поднялась до максимума за две недели

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

Segezha продала европейский бизнес по производству упаковки

Рынок акций США вырос на статданных и корпоративных новостях

Рынок акций США вырос на статданных и корпоративных новостях

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });