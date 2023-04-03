Регуляторы США оштрафовали Wells Fargo на $100 млн за нарушение санкций

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система и Министерство финансов США оштрафовали банк Wells Fargo на $97,8 млн за нарушение санкционного режима, сообщила пресс-служба ФРС.

По данным регуляторов, с 2010 по 2015 год неназванный иностранный банк использовал платформу Wells Fargo для внешнеторговых платежей под названием Eximbills для обработки транзакций на $532 млн, проведенных в нарушение санкций США.

Сделки иностранного банка "касались лиц в юрисдикциях, которые на тот момент находились под санкциями", отметила ФРС.

Wells Fargo сам выявил проблему в 2015 году и сообщил о ней властям. После этого платформа Eximbills была закрыта для иностранных банков.

С начала 2023 года капитализация Wells Fargo снизилась на 9,5%, до $141,8 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7%.