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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

ВТБ 5 апреля раскроет отчетность по РСБУ и отдельные показатели по МСФО

На этой информации акции ВТБ на "Мосбирже" подорожали на 4,7%, до 1,9 копейки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует 5 апреля раскрыть годовую отчетность по РСБУ и ключевые показатели из отчетности по МСФО за 2022 год, сообщили в пресс-службе банка. Также будут обнародованы предварительные данные по МСФО за два месяца 2023 года.

На этом объявлении акции ВТБ на "Мосбирже" подорожали на 4,7%, до 1,9 копейки.

После попадания в санкционные списки США и ЕС в феврале прошлого года банк приостановил публикацию финансовых результатов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для банка убыточным.

В 2023 году банк планировал вернуться к положительному финансовому результату. Глава банка Андрей Костин в феврале заявлял, что прибыль ВТБ в этом году вряд ли достигнет рекорда 2021 года, когда банк заработал 320 млрд рублей, но будет "сопоставима". По словам Костина, банк ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года. Самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

ВТБ США ЕС Мосбиржа
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