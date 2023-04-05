Потери сельхозпроизводителей РФ от экспортных пошлин на зерно оценили более чем в 1 трлн руб.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Суммарные потери сельхозпроизводителей РФ от экспортных пошлин на зерно превысили 1 трлн рублей, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Суммарные потери производителей от введения пошлин составили свыше 1 трлн рублей. Даже если бы изъятую пошлину вернули целиком тем, у кого отняли, это компенсировало бы только четверть от потерь", - заявил он в интервью газете "Ведомости", опубликованном в среду.

По его словам, на экспортных потоках концентрируется только ограниченное количество ресурсов, а основные продажи идут внутри страны. "И на внутреннем рынке потери от снижения цен гораздо больше, чем взятые пошлины, - сказал он. - Но возвращается-то она еще и не в те карманы, из которых изъята. Кто получает основные куски этой пошлины? Животноводы, мукомолы, хлебопеки. То есть те, кто уже получил за счет снижения уровня цен субсидию. Перекрестную субсидию от сельхозпроизводителя получили переработчики зерновых ресурсов, и им же возвращается эта пошлина".

По его прогнозу, ждать роста цен на зерно в этом сезоне не стоит. "В России сформируются рекордные запасы, даже если мы выполним планы по вывозу в текущем сезоне 62 млн тонн зерновых. При этом в такие цифры мало кто верит, - заявил он. - Технологически вывезти такой объем возможно, и у России есть инфраструктура. Но для этого надо экспортировать в оставшиеся три месяца этого сезона по 6 млн тонн без провалов. Конъюнктура же сейчас неблагоприятная. Мировые цены опустились до $280 за тонну и смотрят вниз, внутренние издержки выросли, включая стоимость транспортировки, перевалки, обработки грузов".

Как отметил глава союза, это все создает вакуум в кармане экспортера. "Он либо должен еще понижать закупочную цену, чтобы уместиться в свою экономику, т.е. опять на карман крестьян переложить этот ущерб сужения от рыночных тисков, либо просто останавливать операции. Я боюсь, что закончится тем, что он остановит операции, потому что снижать стоимость зерна на внутреннем рынке уже некуда, аграрии де-факто продают в убыток", - заявил он.

Как считает Злочевский, выход из ситуации - отмена пошлин. В этом случае, отметил он, рынок тут же встанет на место. "Внутренние закупочные цены пойдут вверх автоматом, и все экспортеры со свистом будут гнать зерно за рубеж, и мы план в 62 млн тонн вывоза точно выполним. Надо всего лишь выключить тумблер в виде пошлин", - сказал он.

Механизм зернового демпфера действует в РФ со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.