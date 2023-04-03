"Делимобиль" в 2022 году нарастил выручку на 22% до 15,2 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Каршеринг Руссия", развивающего каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", по итогам 2022 года составила 15,2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2021 года (по МСФО), сообщила компания.

EBITDA увеличилась на 38%, достигнув 3,8 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 25% против 22% в 2021 году.

При этом денежный поток от операционного бизнеса вырос на 28%, достигнув до 3,8 млрд рублей в 2022 году.

Компания сократила чистый убыток до 164 млн рублей с 435 млн рублей в 2021 году.

С учетом переоценки парка автомобилей, в 2022 году чистая прибыль "Делимобиля" составила 2,2 млрд рублей против 1,9 млрд рублей годом ранее.

По словам гендиректора "Делимобиля" Елены Бехтиной, по итогам года компания сохраняет лидирующую долю на рынке каршеринга примерно в 50%.

Каршеринговый сервис "Делимобиль" работает с 2015 года. Совокупный парк автомобилей составляет 20 тысяч. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.