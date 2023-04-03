Цена сахара в США выросла до максимума за шесть лет

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на сахар-сырец в США выросли до $22,4 за фунт, что является максимальным уровнем более чем за шесть лет, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено ожидаемым повышением спроса на биотопливо на фоне сокращения выпуска сахара его основными производителями.

Решение ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи нефти с мая и до конца года вызвало резкое повышение нефтяных цен. Это будет подталкивать производителей сахарного тростника к тому, чтобы направлять урожай не на производство сахара, а продавать его по более высокой цене компаниям, которые выпускают биотопливо. Кроме того, новое правительство Бразилии прекратило действие программы, которая освобождала бензин от налогов, что повысило спрос на этанол из сахарного тростника.

Между тем неблагоприятная погода в Таиланде и Индии отрицательно влияет на прогнозы производства сахара в этих странах, отмечают аналитики.