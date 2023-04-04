Apple сократит небольшое число сотрудников в разных странах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. сокращает небольшое число сотрудников, отвечающих за строительство и содержание розничных магазинов и других объектов компании в различных странах, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В июле 2022 года стало известно, что Apple планирует снизить темпы набора персонала и роста расходов в некоторых подразделениях, готовясь к потенциальному спаду экономики. Об увольнениях внутри компании с тех пор не сообщалось.

Apple позиционирует изменения в штате как оптимизацию, а не сокращение. Кроме того, технологический гигант увольняет ряд сотрудников, занимающих руководящие должности.

Компания сократила около 200 работников незадолго до пандемии коронавируса, а в ее период не расширяла штат так же активно, как многие другие крупные представители техсектора. На сентябрь 2022 года в Apple работали 164 тысячи человек.